Le Sport à Brest Conférence Faculté des Lettres Victor Ségalen Brest

Le Sport à Brest Conférence

Faculté des Lettres Victor Ségalen 20 Rue Duquesne Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Georges Cadiou, 74 ans, ancien grand reporter à Radio France en poste à Quimper, a écrit une trentaine d’ouvrages sur divers sujets sportifs ou autres, notamment sur l’histoire de la Bretagne. Il est l’auteur de deux livres sur le Stade Brestois et de plusieurs livres sur le cyclisme où les champions brestois sont présents de même que les grandes heures de l’ancien vélodrome de Kerabecam. Avant même Le Tour de France, il y eut une course de légende la Paris-Brest et retour créée en 1891.

Les Brestoises et les Brestois ont brillé en cyclisme, en football, mais aussi en athlétisme, en basket, en handball, en voile et même en boxe. Le sport brestois doit beaucoup aux patronages laïques et catholiques, mais aussi aux militaires de la Marine. De tout cela, il va vous en parler…

Informations pratiques

Ouvert à toutes et à tous.

Aucune réservation n’est nécessaire. .

