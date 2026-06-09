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Le sport ça me dit Bonneval

Le sport ça me dit Bonneval

Le sport ça me dit Bonneval mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Promenade de la Grève

Ville : 28800 Bonneval

Département : Eure-et-Loir

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bonneval

Le sport ça me dit

Promenade de la Grève Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18

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Promenade de la Grève Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 21 93 

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English :

L’événement Le sport ça me dit Bonneval a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DU BONNEVALAIS

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