Véhicules d’incendie et de secours… l’aventure d’une seconde vie pour nos camions Patrimoine Eurélien, Musée des Pompiers, Bonneval

Informations pratiques

Véhicules d’incendie et de secours… l’aventure d’une seconde vie pour nos camions Patrimoine Eurélien 19 et 20 septembre Musée des Pompiers Eure-et-Loir

4€ tarif enfant à partir de 6 ans ou adulte (gratuit pour les moins de 6 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Arsenal des Pompiers Euréliens vous propose de découvrir la collection historique des Sapeurs-Pompiers d’Eure-et-Loir en visitant son espace d’exposition permanente à Bonneval (28). Dans un hall de 1300 m2, voyagez à votre rythme durant deux siècles d’histoire et découvrez une exceptionnelle collection d’uniformes, de casques et plus particulièrement cette année sera mis l’accent sur les matériels. Les bénévoles de notre association oeuvrent quotidiennement à l’entretien et à la restauration de ces perles pour offrir aux visiteurs un souvenir inoubliable.

Musée des Pompiers 108 Rue de Chartres 28800 Bonneval Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 73 71 01 74 La collection d’objets ayant appartenu depuis deux siècles aux pompiers euréliens est stockée à Bonneval. Depuis 2005 ce sont 1.166 objets qui ont été collectés par les quatorze adhérents de l’Arsenal des pompiers d’Eure-et-Loir. Le plus ancien objet est un casque de sapeur-pompier de Châteaudun. Il date de 1815. parking gratuit tout proche du lieu

L’association Arsenal des Pompiers Euréliens vous propose de découvrir la collection historique des Sapeurs-Pompiers d’Eure-et-Loir en visitant son espace d’exposition permanente à Bonneval (28).

©Musée des Sapeurs Pompiers d’Eure et Loir