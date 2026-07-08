UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bonneval

Brocante de la Saint-Gilles Bonneval

dimanche 30 août 2026 · Bonneval

Brocante de la Saint-Gilles Bonneval

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
28800 Bonneval
Département
Eure-et-Loir
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bonneval

Brocante de la Saint-Gilles

Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

0  .

Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 64 34 74 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante de la Saint-Gilles Bonneval a été mis à jour le 2026-07-08 par OT DU BONNEVALAIS

À voir aussi à Bonneval (Eure-et-Loir)