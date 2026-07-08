Informations pratiques

Bonneval

Brocante de la Saint-Gilles

Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

0 .

Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 64 34 74 98

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English :

L’événement Brocante de la Saint-Gilles Bonneval a été mis à jour le 2026-07-08 par OT DU BONNEVALAIS