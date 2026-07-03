Informations pratiques

Bonneval

Festival fenêtres sur rue

Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

0 .

Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 21 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival fenêtres sur rue Bonneval a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU BONNEVALAIS