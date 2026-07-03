AGENDA · Bonneval
Festival fenêtres sur rue Bonneval
vendredi 28 août 2026 · Bonneval
Informations pratiques
Bonneval
Festival fenêtres sur rue
Bonneval Eure-et-Loir
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
0 .
Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 21 93
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English :
L’événement Festival fenêtres sur rue Bonneval a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU BONNEVALAIS
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