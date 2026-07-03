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AGENDA · Bonneval

Festival fenêtres sur rue Bonneval

vendredi 28 août 2026 · Bonneval

Festival fenêtres sur rue Bonneval

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Ville
28800 Bonneval
Département
Eure-et-Loir
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bonneval

Festival fenêtres sur rue

Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

0  .

Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 21 93 

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English :

L’événement Festival fenêtres sur rue Bonneval a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU BONNEVALAIS

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