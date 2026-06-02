Bonneval

Echappée à vélo

Promenade de la Grève Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Envie de découvrir le Bonnevalais autrement ? L’Office de Tourisme du Bonnevalais est heureux de vous proposer sa 2ᵉ Échappée à Vélo à Bonneval, organisée dans le cadre de la 15ᵉ édition des Échappées à Vélo portée par la Région Centre-Val de Loire.

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Promenade de la Grève Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 42 06 06 76

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English :

Want to discover the Bonnevalais in a different way? The Office de Tourisme du Bonnevalais is delighted to offer you its 2? Échappée à Vélo à Bonneval, organized as part of the 15? edition of Échappées à Vélo sponsored by the Centre-Val de Loire Region.

L’événement Echappée à vélo Bonneval a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DU BONNEVALAIS