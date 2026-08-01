Informations pratiques

Bonneval

Visite théâtralisée Raconte moi le Moyen-Age

1 Rue Alcide Hayer Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Raconte-moi le Moyen Âge emmènera petits et grands à la découverte de l’histoire de la cité médiévale grâce à des personnages hauts en couleur.

Marie Dentelle vous entraîne en famille au cœur du Moyen Âge pour découvrir la vie quotidienne d’autrefois le temps des moissons en Beauce, les marchés animés, les moines à l’abbaye, et tous les métiers de la rivière comme les lavandières, teinturiers ou porteurs d’eau… En chemin, vous explorerez les ruelles, les maisons anciennes, l’église, ce cœur de la cité… et l’on apprend comment, dans les temps troublés, on se protégeait Bonneval derrière les remparts du passé. 6 .

1 Rue Alcide Hayer Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

%AB Tell Me About the Middle Ages %C2 will take young and old alike %E on a journey to discover the history of the medieval city through %E its colorful characters.

L’événement Visite théâtralisée Raconte moi le Moyen-Age Bonneval a été mis à jour le 2026-08-03 par OT DU BONNEVALAIS