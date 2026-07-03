UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bonneval

Vidéoprojection Bonneval

mardi 25 août 2026 · Bonneval

Vidéoprojection Bonneval

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
28800 Bonneval
Département
Eure-et-Loir
Tarif
2 2 2 Tarif enfant

Bonneval

Vidéoprojection

Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

2  .

Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 21 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vidéoprojection Bonneval a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU BONNEVALAIS

À voir aussi à Bonneval (Eure-et-Loir)