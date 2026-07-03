AGENDA · Bonneval
Vidéoprojection Bonneval
mardi 25 août 2026 · Bonneval
Informations pratiques
Bonneval
Vidéoprojection
Bonneval Eure-et-Loir
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
2 .
Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 21 93
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English :
L’événement Vidéoprojection Bonneval a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU BONNEVALAIS
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