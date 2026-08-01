Informations pratiques

Bonneval

Visite théâtraliséée Légendes et illuminations

1 Rue Alcide Hayer Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Légendes et Illuminations plongera les visiteurs dans une balade nocturne mêlant récits, légendes locales et découverte du patrimoine mis en lumière.

Marie Dentelle est de retour pour des histoires à faire peur ! Elle invite petits et grands à plonger dans l’imaginaire des légendes d’autrefois quand, à la nuit tombée, les femmes racontaient de vieilles histoires. 6 .

1 Rue Alcide Hayer Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

%AB Legends and Illuminations %BB will take visitors on a nighttime stroll that blends stories, local legends, and the discovery of illuminated heritage sites.

L’événement Visite théâtraliséée Légendes et illuminations Bonneval a été mis à jour le 2026-08-03 par OT DU BONNEVALAIS