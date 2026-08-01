Visite théâtraliséée Légendes et illuminations Bonneval
vendredi 21 août 2026 · Bonneval
Informations pratiques
Bonneval
Visite théâtraliséée Légendes et illuminations
1 Rue Alcide Hayer Bonneval Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Légendes et Illuminations plongera les visiteurs dans une balade nocturne mêlant récits, légendes locales et découverte du patrimoine mis en lumière.
Marie Dentelle est de retour pour des histoires à faire peur ! Elle invite petits et grands à plonger dans l’imaginaire des légendes d’autrefois quand, à la nuit tombée, les femmes racontaient de vieilles histoires. 6 .
1 Rue Alcide Hayer Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
%AB Legends and Illuminations %BB will take visitors on a nighttime stroll that blends stories, local legends, and the discovery of illuminated heritage sites.
L’événement Visite théâtraliséée Légendes et illuminations Bonneval a été mis à jour le 2026-08-03 par OT DU BONNEVALAIS
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