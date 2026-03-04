Le statut de l’image dans les crimes de masse, Théâtre Pitoëff, Genève

Le statut de l’image dans les crimes de masse Dimanche 8 mars, 14h00 Théâtre Pitoëff

Images choc ou images silencieuses ? À partir d’un travail sur la mémoire du génocide cambodgien, deux historiens, une historienne de l’art et une photographe interrogent le pouvoir des images : leur impact sur les spectateur·rices, sur les familles des victimes et sur celles et ceux qui les transmettent. Quelles questions éthiques se posent au moment de prendre, mais aussi de diffuser des photographies de victimes ? Le spectaculaire fait-il vraiment sens, ou le temps long de la réflexion permet-il une compréhension plus juste des conflits ? Comment respecter les victimes et leurs familles tout en rendant visibles les exactions ? Une réflexion sur le rôle et la responsabilité des passeur·euses d’images. Montrer l’horreur : à quel prix ?

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205

