Le Sud, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer
Le Sud, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer vendredi 17 avril 2026.
Le Sud Vendredi 17 avril, 21h00 Cinéma de la Plage Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T21:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:34:00+02:00
Fin : 2026-04-17T21:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:34:00+02:00
Classiques sur grand écran, intervention de Youri Deschamps, spécialiste du cinéma de répertoire
Cinéma de la Plage 34, rue de l’Aumesle, Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0209#showmovie?id=AMZXN »}]
Classiques – Dans l’Espagne des années 1950, Estrella, une jeune fille de huit ans, vit avec ses parents au nord du pays, dans une maison appelée “La Mouette”. Son père, Agustín Arenas, médecin tac… Cinéma de la Plage Le Sud
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