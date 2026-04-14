Pédale Rurale, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer
Pédale Rurale, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer vendredi 17 avril 2026.
Pédale Rurale Vendredi 17 avril, 21h00 Cinéma de la Plage Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T21:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:24:00+02:00
Fin : 2026-04-17T21:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:24:00+02:00
avec L’amicale à Paillettes et la monteuse du film Céline Ducreux
Cinéma de la Plage 34, rue de l’Aumesle, Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0209#showmovie?id=S3RWG »}]
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