Le Super Trail Nantais, Stade Procé, Nantes
Le Super Trail Nantais, Stade Procé, Nantes dimanche 19 avril 2026.
Le Super Trail Nantais Dimanche 19 avril, 10h30 Stade Procé Loire-Atlantique
15 € à 20 € coureurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T10:30:00+02:00 – 2026-04-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T10:30:00+02:00 – 2026-04-19T12:30:00+02:00
2 trails proposés, dimanche 19 Avril 2026, Départs à 10h30 du Stade de Procé – Nantes :
Super Trail Chezin’Nature 18 km
et
Super Trail Chezin’Run 10 km
Vous partirez du stade de Procé et vous dirigerez vers Saint-Herblain en longeant le val de Chézine. Après un parcours dans le Val de Chézine, vous reviendrez vers Nantes, rentrerez dans l’écrin de verdure du parc de Procé et vous rejoindrez l’arrivée sur la piste du stade de Procé.
Pour coureur expérimenté ou débutant.
Organisé par Les Foulées Nantaises
Stade Procé 13 Boulevard Clovis Constant, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesfouleesnantaises.fr/super-trail-nantais/ »}]
Organisé par Les Foulées Nantaises Foulées nantaises
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