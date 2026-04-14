Le Super Trail Nantais, Stade Procé, Nantes

Le Super Trail Nantais Dimanche 19 avril, 10h30 Stade Procé Loire-Atlantique

15 € à 20 € coureurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T10:30:00+02:00 – 2026-04-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T10:30:00+02:00 – 2026-04-19T12:30:00+02:00

2 trails proposés, dimanche 19 Avril 2026, Départs à 10h30 du Stade de Procé – Nantes :

Super Trail Chezin’Nature 18 km

et

Super Trail Chezin’Run 10 km

Vous partirez du stade de Procé et vous dirigerez vers Saint-Herblain en longeant le val de Chézine. Après un parcours dans le Val de Chézine, vous reviendrez vers Nantes, rentrerez dans l’écrin de verdure du parc de Procé et vous rejoindrez l’arrivée sur la piste du stade de Procé.

Pour coureur expérimenté ou débutant.

Organisé par Les Foulées Nantaises

Stade Procé 13 Boulevard Clovis Constant, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesfouleesnantaises.fr/super-trail-nantais/ »}]

Organisé par Les Foulées Nantaises Foulées nantaises