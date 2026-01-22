Le surviv’Orne La Ferté Macé

Le surviv’Orne

En coordination avec la municipalité de LA FERTE MACE et FLERS AGGLO, TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE organise la 13ème édition du SURVIV’ORNE) .

DEMARCHE TRIATHLON DURABLE

• réduction au maximum de notre impact pas de pub, pas de cadeaux (hors médaille),

• buffets concurrents et bénévoles, pas de bouteilles d’eau…

• achats de produits locaux sans sachets individuels

• suppression de vaisselle et contenant jetable

• choix des goodies suivant le budget que veut mettre chaque athlète (casquette, tour de cou, tee-shirt)

• l’impression et l’assemblage des goodies est française

• les bénévoles du club porte un sweat de fabrication française

DEMARCHE TRIATHLON INCLUSIF

• 8 athlètes de l’IME des Peupliers de Flers participent à la mesure de leurs capacité au triathlon XS

• les médailles et trophées en bois sont réalisés par l’ESAT du Bocage (UNISAT 61)

• l’assemblage du cordon est réalisé aussi dans cet atelier

LABEL MIXITE FFTRI:

• égalité de traitement des hommes et des femmes et le respect de leurs différences.

• égalité de traitement des hommes et des femmes (primes, lots), de visibilité (départs, prise de parole du ou de la speaker, résultats).

• Outil de développement de la pratique en compétition, il prend en compte les spécificités de la pratique débutante (formats de course, vestiaires…).

• Intégration et développement de l’handisport .

Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 64 02 28 survivorne@flers-laferte-triathlon.fr

