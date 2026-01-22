Le surviv’Orne La Ferté Macé
Le surviv’Orne La Ferté Macé samedi 27 juin 2026.
Le surviv’Orne
Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé Orne
En coordination avec la municipalité de LA FERTE MACE et FLERS AGGLO, TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE organise la 13ème édition du SURVIV’ORNE) .
DEMARCHE TRIATHLON DURABLE
• réduction au maximum de notre impact pas de pub, pas de cadeaux (hors médaille),
• buffets concurrents et bénévoles, pas de bouteilles d’eau…
• achats de produits locaux sans sachets individuels
• suppression de vaisselle et contenant jetable
• choix des goodies suivant le budget que veut mettre chaque athlète (casquette, tour de cou, tee-shirt)
• l’impression et l’assemblage des goodies est française
• les bénévoles du club porte un sweat de fabrication française
DEMARCHE TRIATHLON INCLUSIF
• 8 athlètes de l’IME des Peupliers de Flers participent à la mesure de leurs capacité au triathlon XS
• les médailles et trophées en bois sont réalisés par l’ESAT du Bocage (UNISAT 61)
• l’assemblage du cordon est réalisé aussi dans cet atelier
LABEL MIXITE FFTRI:
• égalité de traitement des hommes et des femmes et le respect de leurs différences.
• égalité de traitement des hommes et des femmes (primes, lots), de visibilité (départs, prise de parole du ou de la speaker, résultats).
• Outil de développement de la pratique en compétition, il prend en compte les spécificités de la pratique débutante (formats de course, vestiaires…).
• Intégration et développement de l’handisport .
Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 64 02 28 survivorne@flers-laferte-triathlon.fr
