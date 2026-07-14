Informations pratiques

Le temps des collectionneurs Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 19 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

De Christophe Paul de Robien à Norbert Le Guérinel découvrez les passions de collectionneurs au Musée des beaux-arts de Rennes !

De Christophe Paul de Robien à Norbert Le Guérinel découvrez les passions de collectionneurs au Musée des beaux-arts de Rennes !

Le site du Musée des beaux-arts de Rennes situé Quai Zola propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-19T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-19T17:00:00.000+02:00

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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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