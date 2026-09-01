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AGENDA · Puissalicon

LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon

samedi 12 septembre 2026 · Puissalicon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Avenue de Béziers
Ville
34480 Puissalicon
Département
Hérault
Tarif

Puissalicon

LE TEMPS DES HISTOIRES

Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-12

Des histoires à partager en famille dès l’âge de 3 ans.
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Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78  mediatheque@puissalicon.fr

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English : LE TEMPS DES HISTOIRES

Stories to share with the family starting at age 3.

L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OT AVANT-MONTS

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