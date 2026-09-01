AGENDA · Puissalicon
LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon
samedi 12 septembre 2026 · Puissalicon
Informations pratiques
Puissalicon
LE TEMPS DES HISTOIRES
Avenue de Béziers Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-12
Des histoires à partager en famille dès l’âge de 3 ans.
.
Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LE TEMPS DES HISTOIRES
Stories to share with the family starting at age 3.
L’événement LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Puissalicon (Hérault)
- RENCONTRE AVEC MARIO GALICHON AUTOUR DE SON LIVRE REPERES Puissalicon 11 septembre 2026
- MEMOIRE OCCITANE & COLLECTAGE Puissalicon 18 septembre 2026
- L’Occitanie, qu’es aquò ?, Mediatèca (Puèg-ericon), Puissalicon 18 septembre 2026
- ATELIER D’ECRITURE Puissalicon 26 septembre 2026
- RENCONTRE AVEC LILIAN BATHELOT AUTOUR DE SON LIVRE AVEN Puissalicon 3 octobre 2026