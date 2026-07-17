Informations pratiques

Le temps du féminin I Mademoiselle Martine Maison du livre Bécherel Bécherel 17 juillet – 18 septembre

Ecoutez les tableaux musicaux du Temps du féminin de Mademoiselle Martine ! Conçue dans le prolongement de son album, voici une exposition singulière, hors des sentiers battus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00.000+02:00

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Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel



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