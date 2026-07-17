AGENDA · Bécherel
Le temps du féminin I Mademoiselle Martine Maison du livre Bécherel Bécherel
vendredi 17 juillet 2026 · Maison du livre Bécherel · Bécherel
Informations pratiques
Le temps du féminin I Mademoiselle Martine Maison du livre Bécherel Bécherel 17 juillet – 18 septembre
Ecoutez les tableaux musicaux du Temps du féminin de Mademoiselle Martine ! Conçue dans le prolongement de son album, voici une exposition singulière, hors des sentiers battus.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00.000+02:00
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Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel
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