Le temps d’un verre Découverte du vignoble et dégustation Domaine Mounier Domaine Mounier Saint-Fort-sur-Gironde
Le temps d’un verre Découverte du vignoble et dégustation Domaine Mounier Domaine Mounier Saint-Fort-sur-Gironde vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Fort-sur-Gironde
Le temps d’un verre Découverte du vignoble et dégustation Domaine Mounier
Domaine Mounier 28 rue de Civrac Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07
Le domaine Mounier vous propose pour cet été, le temps d’un verre , découverte du vignoble surplombant l’estuaire de la Gironde, la dégustation des vins et des planches à partager.
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Domaine Mounier 28 rue de Civrac Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 93 30 19
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English :
This summer, Domaine Mounier is offering le temps d’un verre (time for a glass), a discovery of the vineyard overlooking the Gironde estuary, wine tasting and sharing platters.
L’événement Le temps d’un verre Découverte du vignoble et dégustation Domaine Mounier Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge