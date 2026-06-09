Le temps d’un verre Découverte du vignoble et dégustation Domaine Mounier Domaine Mounier Saint-Fort-sur-Gironde vendredi 17 juillet 2026.

Saint-Fort-sur-Gironde

Le temps d’un verre Découverte du vignoble et dégustation Domaine Mounier

Domaine Mounier 28 rue de Civrac Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07

Le domaine Mounier vous propose pour cet été, le temps d’un verre , découverte du vignoble surplombant l’estuaire de la Gironde, la dégustation des vins et des planches à partager.

.

Domaine Mounier 28 rue de Civrac Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 93 30 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, Domaine Mounier is offering le temps d’un verre (time for a glass), a discovery of the vineyard overlooking the Gironde estuary, wine tasting and sharing platters.

L’événement Le temps d’un verre Découverte du vignoble et dégustation Domaine Mounier Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge