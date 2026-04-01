Le temps d’une lecture Plonévez-du-Faou
Le temps d’une lecture Plonévez-du-Faou vendredi 10 avril 2026.
Plonévez-du-Faou
Le temps d’une lecture
Bibliothèque du Finistère Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 15:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Le temps d’une lecture
Profitez d’une pause, 10 minutes de lecture à voix haute d’ouvrages choisis et lus par l’équipe de la médiathèque.
le vendredi 10 avril à 15h00
> public adulte, entrée libre et gratuite .
Bibliothèque du Finistère Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80
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English : Le temps d’une lecture
L’événement Le temps d’une lecture Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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