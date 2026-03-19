Le territoire invisible – Goulven Le Bahers La galerie Rennes 14 avril – 20 septembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Goulven Le Bahers explore les croyances attachées aux « tombes guérisseuses » en Ille-et-Vilaine.

Cette série documentaire mêlant photographies, documents d’archives et témoignages, est une enquête historique, écologique et anthropologique autour des « tombes guérisseuses ».

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Dans les forêts des Marches de Bretagne, des tombes solitaires font l’objet de dévotions populaires toujours vives. De génération en génération, les habitants des environs viennent quérir les grâces de ces Saintes et Saints officieux.

Le regain que connaissent ces dévotions aujourd’hui nous raconte les craintes et les espoirs de celles et ceux qui s’y vouent, face aux bouleversements du monde. En creux se dessinent les profondes mutations dans le rapport des habitants à leur territoire, au bocage, aux forêts et au sauvage, dans une région profondément marquée par le développement industriel de l’agriculture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-14T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00.000+02:00

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La galerie Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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