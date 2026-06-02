Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Fontevraud-l’Abbaye
Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Fontevraud-l’Abbaye samedi 8 août 2026.
Fontevraud-l’Abbaye
Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL
16 Allée Sainte-Catherine Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 22:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Dans le cadre de sa Tournée des Villages, la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) sillonne les routes des Pays de la Loire, pour jouer deux spectacles dans 41 villages.
Synopsis Une troupe de théâtre itinérante s’arrête dans un village sous occupation étrangère. Entre curiosité et incompréhension, artistes et villageois se rencontrent et, parfois, s’affrontent. Derrière les quiproquos comiques et les drames, pointe l’interrogation de la nécessité de l’art dans notre quotidien.
Avec Jean-Baptiste Breton, Isabelle Brochard, Camille de La Guillonnière, Jacques Hadjaje, Frédéric Lapinsonnière, Lucas Martin-Dupré, Raphaël Mostais, Aude Pons, Louise Portais et Jessica Vedel.
Mise en scène Camille de La Guillonnière.
Collaboration artistique Jessica Vedel.
Lumière Yannick Besson & Lucas Martin-Dupré.
Régie Lucas Martin-Dupré.
Costumes Anne-Claire Ricordeau
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 8 août 2026 de 20h30 à 22h30. .
16 Allée Sainte-Catherine Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 asso@trpl.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of its Tournée des Villages, the Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) is touring the Pays de la Loire region, performing two shows in 41 villages.
L’événement Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Fontevraud-l'Abbaye (Maine-et-Loire)
- Exposition estivale au musée d’Art moderne de Fontevraud La chambre et l’atelier ; photographie & peinture Fontevraud-l’Abbaye 6 juin 2026
- Journée famille Tous photographes ! Fontevraud-l’Abbaye 11 juillet 2026
- Les Étoiles de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye 13 juillet 2026
- Marché de bouche de l’Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye 28 novembre 2026