Marché de bouche de l’Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye
Marché de bouche de l’Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye samedi 28 novembre 2026.
Fontevraud-l’Abbaye
Marché de bouche de l’Abbaye royale de Fontevraud
BP 24 Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Participez à un événement d’exception dans un cadre prestigieux, et vivez une expérience gourmande inoubliable dans les allées du Cloître de l’Abbaye.
Un cadre d’exception pour une expérience gourmande.
L’Abbaye, fortement ancrée dans son territoire, met en valeur le terroir Saumurois et la richesse de ses productions locales vins de Loire, champignons, fruits, légumes et spécialités artisanales. À l’occasion des fêtes de Noël, elle souhaite prolonger cette dynamique en organisant un marché de bouche, vitrine des savoir-faire locaux.
Vous êtes artisans, producteurs et commerçants passionnés ? Participez à cet événement et faites découvrir vos produits dans un cadre historique exceptionnel ! L’Abbaye est à la recherche d’exposants.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 28 au dimanche 29 novembre 2026 de 10h à 18h. .
BP 24 Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
Take part in an exceptional event in a prestigious setting, and enjoy an unforgettable gourmet experience in the aisles of the Abbey Cloister.
L’événement Marché de bouche de l’Abbaye royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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