Les Étoiles de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye

Les Étoiles de Fontevraud

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

L'Abbaye royale de Fontevraud se transforme pour vous offrir un parcours nocturne inédit sur les traces de ses figures légendaires.

Chaque été, l’Abbaye se réinvite pour vous proposer une expérience immersive inédite.

Du 14 juillet au 23 août 2026, l’Abbaye royale de Fontevraud se transforme pour vous offrir un parcours nocturne inédit sur les traces de ses figures légendaires.

À la faveur d’une nuit étoilée, le monument emblématique s’illumine et s’anime, livrant ses récits ancestraux à travers un parcours nocturne mêlant lumière, son et couleur. À la lueur des lanternes, partez dans une déambulation où chaque étape révèle une facette méconnue de ce trésor historique.

PRECISIONS HORAIRES

Du 14/07 au 23/08/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 22h à 0h. .

English :

The Royal Abbey of Fontevraud transforms itself to offer you a unique nocturnal journey in the footsteps of its legendary figures.

German :

Die königliche Abtei von Fontevraud verwandelt sich, um Ihnen einen neuartigen nächtlichen Rundgang auf den Spuren ihrer legendären Figuren anzubieten.

Italiano :

L’Abbazia Reale di Fontevraud si trasforma per offrirvi una visita notturna unica, sulle orme dei suoi personaggi leggendari.

Espanol :

La Abadía Real de Fontevraud se transforma para ofrecerle un recorrido nocturno único tras las huellas de sus personajes legendarios.

