Rendez-vous vigneron Fontevraud-l’Abbaye
Rendez-vous vigneron Fontevraud-l’Abbaye mercredi 12 août 2026.
Fontevraud-l’Abbaye
Rendez-vous vigneron
Place Saint-Michel Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-12 12:15:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez rencontrer un vigneron le temps d’une dégustation à l’Office de Tourisme de Fontevraud-l’Abbaye !
De 11h à 12h15, la Maison Louis de Grenelle (Saumur) vous présentera ses vins à l’Office de Tourisme de Fontevraud-l’Abbaye.
L’occasion de découvrir les différentes formules de visite et activités que propose la Maison Louis de Grenelle, et de déguster une de ses cuvées !
Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité !
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 12 août 2026 de 11h à 12h15. .
Place Saint-Michel Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 fontevraud@ot-saumur.fr
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English :
Come and meet a winegrower for a tasting session at the Fontevraud-l’Abbaye Tourist Office!
L’événement Rendez-vous vigneron Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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