Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LE TICKET GAGNANT Perpignan

LE TICKET GAGNANT

LE TICKET GAGNANT Perpignan jeudi 21 mai 2026.

LE TICKET GAGNANT

113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-21 21:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-21 2026-05-24 2026-05-28 2026-05-31

La Boite à Rire
  .

113 Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36 

English :

La Boite à Rire

German :

La Boite à Rire (Die Lachbox)

Italiano :

La Boite à Rire

Espanol :

La Boite à Rire

L’événement LE TICKET GAGNANT Perpignan a été mis à jour le 2025-11-14 par PERPIGNAN TOURISME