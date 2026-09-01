Le TokiLab De Franck Toki-Toki Bidart

Informations pratiques

Bidart

Le TokiLab De Franck

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Créez et montez un petit documentaire animalier !

À l’aide de vidéos en ligne mettant en scène ton animal favori, découvre com-

ment réaliser une vidéo dynamique tel un reporter nature !

Atelier numérique • Tout public dès 10 ans • Durée 1h30/2h .

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

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English : Le TokiLab De Franck

L’événement Le TokiLab De Franck Bidart a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Bidart