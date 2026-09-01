Le TokiLab De Franck Toki-Toki Bidart
mercredi 23 septembre 2026 · Toki-Toki · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Le TokiLab De Franck
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
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Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
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English : Le TokiLab De Franck
L’événement Le TokiLab De Franck Bidart a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Bidart
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