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AGENDA · Bidart

Le TokiLab De Franck Toki-Toki Bidart

mercredi 23 septembre 2026 · Toki-Toki · Bidart

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Toki-Toki
Adresse
1 Rue des Écoles
Ville
64210 Bidart
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Bidart

Le TokiLab De Franck

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :
2026-09-23

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Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22  toki-toki@bidart.fr

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English : Le TokiLab De Franck

L’événement Le TokiLab De Franck Bidart a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Bidart

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