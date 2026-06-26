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Le Tour de France passe à Puydarrieux croisement de Lapene/Sadournin Puydarrieux

Le Tour de France passe à Puydarrieux croisement de Lapene/Sadournin Puydarrieux mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
croisement de Lapene/Sadournin
Adresse
PUYDARRIEUX
Ville
65220 Puydarrieux
Département
Hautes-Pyrénées
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Tarif

Puydarrieux

Le Tour de France passe à Puydarrieux

croisement de Lapene/Sadournin PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Buvette et restauration sur place.
20€ entrée, pièce du boucher, frites, croustade.
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croisement de Lapene/Sadournin PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 71 10 60 53 

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English :

Refreshments and food available on site.
20? for an appetizer, a cut of meat, fries, and a croustade.

L’événement Le Tour de France passe à Puydarrieux Puydarrieux a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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