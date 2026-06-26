Le Tour de France passe à Puydarrieux croisement de Lapene/Sadournin Puydarrieux
Le Tour de France passe à Puydarrieux croisement de Lapene/Sadournin Puydarrieux mercredi 8 juillet 2026.
Puydarrieux
Le Tour de France passe à Puydarrieux
croisement de Lapene/Sadournin PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Buvette et restauration sur place.
20€ entrée, pièce du boucher, frites, croustade.
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croisement de Lapene/Sadournin PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 71 10 60 53
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English :
Refreshments and food available on site.
20? for an appetizer, a cut of meat, fries, and a croustade.
L’événement Le Tour de France passe à Puydarrieux Puydarrieux a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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