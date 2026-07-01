Le tournoi des Allées deuxième demi-finale Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre
dimanche 26 juillet 2026 · Place Jean Lougarot · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Le tournoi des Allées deuxième demi-finale
Place Jean Lougarot Fronton Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le tournoi des Allées se déroule à Mauléon.
Comme chaque année, le tournoi de grand chistera vous permettra de découvrir les pelotaris locaux. Chacun, qu’il soit novice ou passionné, grand ou petit, appréciera ces moments de convivialité. Hugo Casajus, Iban Amati et Antton Eyheragaray affronteront Andde Irigaray, Liam Guilleton-Martin et Yohan Dubourg lors de cette seconde demi-finale. Venez nombreux les soutenir et les encourager. .
Place Jean Lougarot Fronton Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Le tournoi des Allées deuxième demi-finale
L’événement Le tournoi des Allées deuxième demi-finale Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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