Le tournoi des Allées deuxième demi-finale Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Le tournoi des Allées deuxième demi-finale

Place Jean Lougarot Fronton Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le tournoi des Allées se déroule à Mauléon.

Comme chaque année, le tournoi de grand chistera vous permettra de découvrir les pelotaris locaux. Chacun, qu’il soit novice ou passionné, grand ou petit, appréciera ces moments de convivialité. Hugo Casajus, Iban Amati et Antton Eyheragaray affronteront Andde Irigaray, Liam Guilleton-Martin et Yohan Dubourg lors de cette seconde demi-finale. Venez nombreux les soutenir et les encourager. .

Place Jean Lougarot Fronton Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Le tournoi des Allées deuxième demi-finale

L’événement Le tournoi des Allées deuxième demi-finale Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque