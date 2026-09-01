Le trail de la pyramidale Wingles
samedi 19 septembre 2026 · Wingles
Informations pratiques
Wingles
Le trail de la pyramidale
Parc marcel Cabiddu rue de la canarderie Wingles Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Trail des Pyramides est organisé par le Team Pyramides Passion VTT
Du terril du terril encore du terril, prépare tes plus belles chaussettes noires au risque de le regretter ! Le Trail de la Pyramidale t’emmène fouler les terres des Hauts-de-France et salir le short. Plaisir garanti.
Ce que tu vas trouver sur place
Un terrain 100% terril sentiers noirs typiques du Nord, lignes droites à sprinter et bosses à enchaîner ;
Cinq épreuves de trail, de la distance balade à la grosse sortie 30 km, 21 km, 16 km et 10 km + 12 km nocturne ;
Un challenge unique de 42 km (30 km + nocturne 12 km)
Les marcheurs, vous êtes les bienvenus… mais uniquement sur le 10 km !
Une équipe de bénévoles et de supporters survoltés pour t’acclamer à l’arrivée. .
Parc marcel Cabiddu rue de la canarderie Wingles 62410 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
The Trail des Pyramides is organized by Team Pyramides Passion VTT
L’événement Le trail de la pyramidale Wingles a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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