Informations pratiques

Wingles

Le trail de la pyramidale

Parc marcel Cabiddu rue de la canarderie Wingles Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Trail des Pyramides est organisé par le Team Pyramides Passion VTT

Du terril du terril encore du terril, prépare tes plus belles chaussettes noires au risque de le regretter ! Le Trail de la Pyramidale t’emmène fouler les terres des Hauts-de-France et salir le short. Plaisir garanti.

Ce que tu vas trouver sur place

Un terrain 100% terril sentiers noirs typiques du Nord, lignes droites à sprinter et bosses à enchaîner ;

Cinq épreuves de trail, de la distance balade à la grosse sortie 30 km, 21 km, 16 km et 10 km + 12 km nocturne ;

Un challenge unique de 42 km (30 km + nocturne 12 km)

Les marcheurs, vous êtes les bienvenus… mais uniquement sur le 10 km !

Une équipe de bénévoles et de supporters survoltés pour t’acclamer à l’arrivée. .

Parc marcel Cabiddu rue de la canarderie Wingles 62410 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

The Trail des Pyramides is organized by Team Pyramides Passion VTT

L’événement Le trail de la pyramidale Wingles a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Lens-Liévin