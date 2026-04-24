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Le Trail des Coteaux Vitryats Bassuet

Le Trail des Coteaux Vitryats Bassuet dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Village et chemins de vignes

Ville : 51300 Bassuet

Département : Marne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bassuet

Le Trail des Coteaux Vitryats

Village et chemins de vignes Bassuet Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Marche 9km entre 9h et 10h.
Salmanazar trail 8,5 km à 10h.
Nabuchodonosor trail 16 km à 9h30.
11h 18h dégustation des champagnes locaux.Tout public
Marche 9km entre 9h et 10h.
Salmanazar trail 8,5 km à 10h.
Nabuchodonosor trail 16 km à 9h30.
11h 18h dégustation des champagnes locaux, moment festif à la fête des champagnes vitryats à Bassuet.
Course uniquement sur des chemins de vignes.
Ravitaillement prévu pendant la course et à l’arrivée avec une coupe de champagne.
Restauration sur place toute la journée.   .

Village et chemins de vignes Bassuet 51300 Marne Grand Est  

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English : Le Trail des Coteaux Vitryats

9km walk: between 9am and 10am.
Salmanazar: 8.5km trail at 10am.
Nebuchadnezzar: 16km trail at 9:30am.
11am 6pm: tasting of local champagnes.

L’événement Le Trail des Coteaux Vitryats Bassuet a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne