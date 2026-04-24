Le Trail des Coteaux Vitryats Bassuet
Le Trail des Coteaux Vitryats Bassuet dimanche 28 juin 2026.
Bassuet
Le Trail des Coteaux Vitryats
Village et chemins de vignes Bassuet Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Marche 9km entre 9h et 10h.
Salmanazar trail 8,5 km à 10h.
Nabuchodonosor trail 16 km à 9h30.
11h 18h dégustation des champagnes locaux.Tout public
Marche 9km entre 9h et 10h.
Salmanazar trail 8,5 km à 10h.
Nabuchodonosor trail 16 km à 9h30.
11h 18h dégustation des champagnes locaux, moment festif à la fête des champagnes vitryats à Bassuet.
Course uniquement sur des chemins de vignes.
Ravitaillement prévu pendant la course et à l’arrivée avec une coupe de champagne.
Restauration sur place toute la journée. .
Village et chemins de vignes Bassuet 51300 Marne Grand Est
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English : Le Trail des Coteaux Vitryats
9km walk: between 9am and 10am.
Salmanazar: 8.5km trail at 10am.
Nebuchadnezzar: 16km trail at 9:30am.
11am 6pm: tasting of local champagnes.
L’événement Le Trail des Coteaux Vitryats Bassuet a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne