Bassuet

Le Trail des Coteaux Vitryats

Village et chemins de vignes Bassuet Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Marche 9km entre 9h et 10h.

Salmanazar trail 8,5 km à 10h.

Nabuchodonosor trail 16 km à 9h30.

11h 18h dégustation des champagnes locaux.Tout public

Marche 9km entre 9h et 10h.

Salmanazar trail 8,5 km à 10h.

Nabuchodonosor trail 16 km à 9h30.

11h 18h dégustation des champagnes locaux, moment festif à la fête des champagnes vitryats à Bassuet.

Course uniquement sur des chemins de vignes.

Ravitaillement prévu pendant la course et à l’arrivée avec une coupe de champagne.

Restauration sur place toute la journée. .

Village et chemins de vignes Bassuet 51300 Marne Grand Est

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English : Le Trail des Coteaux Vitryats

9km walk: between 9am and 10am.

Salmanazar: 8.5km trail at 10am.

Nebuchadnezzar: 16km trail at 9:30am.

11am 6pm: tasting of local champagnes.

L’événement Le Trail des Coteaux Vitryats Bassuet a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne