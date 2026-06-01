Bassuet

Trail des coteaux Vitryats & Fête du champagne

Chemins de vignes & village Bassuet Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

9h = Trail & 11h = Fête du champagne.Tout public

Venez découvrir les vignes des coteaux vitryats à travers différents parcours

– un trail de 8,5 km 150m D+ départ à 10h,

– un trail de 16 km 300m D+ départ à 9h30 ,

– et une marche de 8,5 km départ de 9h à 10h.

Ce sera également l’occasion de profiter d’un moment festif à la fête des champagnes vitryats qui se déroule à Bassuet à partir de 11h.

Course uniquement sur des chemins de vignes.

Ravitaillement prévu pendant la course et à l’arrivée avec une coupe de champagne.

Restauration sur place toute la journée.

A la suite de votre épreuve sportive, venez profiter de la Fête des coteaux vitryats pour découvrir les champagnes des vignerons locaux.

Cet évènement vous propose de déguster les champagnes des vignerons locaux

– soit par l’achat d’un carnet à bulles (10€ au lieu de 20€) dégustation d’une coupe sur chaque stand. Tarif préférentiel à 10 € lors de l’achat d’un dossard.

– soit par l’achat directement sur le stand du vigneron. .

Chemins de vignes & village Bassuet 51300 Marne Grand Est

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English : Trail des coteaux Vitryats & Fête du champagne

9am = Trail & 11am = Champagne party.

L’événement Trail des coteaux Vitryats & Fête du champagne Bassuet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne