Trail des coteaux Vitryats & Fête du champagne Bassuet
Trail des coteaux Vitryats & Fête du champagne Bassuet dimanche 28 juin 2026.
Bassuet
Trail des coteaux Vitryats & Fête du champagne
Chemins de vignes & village Bassuet Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
9h = Trail & 11h = Fête du champagne.Tout public
Venez découvrir les vignes des coteaux vitryats à travers différents parcours
– un trail de 8,5 km 150m D+ départ à 10h,
– un trail de 16 km 300m D+ départ à 9h30 ,
– et une marche de 8,5 km départ de 9h à 10h.
Ce sera également l’occasion de profiter d’un moment festif à la fête des champagnes vitryats qui se déroule à Bassuet à partir de 11h.
Course uniquement sur des chemins de vignes.
Ravitaillement prévu pendant la course et à l’arrivée avec une coupe de champagne.
Restauration sur place toute la journée.
A la suite de votre épreuve sportive, venez profiter de la Fête des coteaux vitryats pour découvrir les champagnes des vignerons locaux.
Cet évènement vous propose de déguster les champagnes des vignerons locaux
– soit par l’achat d’un carnet à bulles (10€ au lieu de 20€) dégustation d’une coupe sur chaque stand. Tarif préférentiel à 10 € lors de l’achat d’un dossard.
– soit par l’achat directement sur le stand du vigneron. .
Chemins de vignes & village Bassuet 51300 Marne Grand Est
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English : Trail des coteaux Vitryats & Fête du champagne
9am = Trail & 11am = Champagne party.
L’événement Trail des coteaux Vitryats & Fête du champagne Bassuet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Bassuet (Marne)
- Le Trail des Coteaux Vitryats Bassuet 28 juin 2026