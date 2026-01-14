Le Trail Impérial de Bizy Chateau de Bizy Vernon

Informations pratiques

Vernon

Le Trail Impérial de Bizy

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Le Trail Impérial de Bizy 2e édition

L’Évènement se déroulera le dimanche 25 octobre 2026 dans l’enceinte même du château de Bizy.

Le Château de Bizy est un témoignage exceptionnel de l’architecture et des jardins à la française et anglaise, avec un décor intérieur riche et une histoire liée à de grandes figures (Belle‑Isle, Penthièvre, Orléans, Bonaparte…).

Un joyau à découvrir lors de la seconde édition de notre évènement.

Endurance 1h, 3h, 6h

Vous êtes un coureur expérimenté ou simplement un amateur de Trail, vous trouverez chaussure à votre pied

Une boucle de 4,18km 100% Trail (pas de bitume) avec 93 D+ à parcourir en

1h en solo uniquement

3h en solo ou en équipe de 2

6h en solo ou en équipe de 3 maximum

En plus des récompenses habituelles attribuées aux 3 premiers, un challenge additionnel est mis en place

Challenge du tour le plus rapide

Sur chaque tranche horaire (1h, 3h, 6h), celui qui aura été le plus rapide à boucler un tour sera récompensé. .

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 76 73 69 79 contact@passionsportevenements.fr

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English : Le Trail Impérial de Bizy

L’événement Le Trail Impérial de Bizy Vernon a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération