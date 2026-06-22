Le Trégrantruc parcours spectacles vivants Trégranteur Guégon
samedi 22 août 2026 · Trégranteur · Guégon
Informations pratiques
Guégon
Le Trégrantruc parcours spectacles vivants
Trégranteur Rue de l’Audience Guégon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Trégrantruc est une expérience artistique immersive au cœur du village de Trégranteur. En petits groupes, les participants suivent un parcours ponctué de rencontres, de lieux inattendus et de situations où le quotidien bascule subtilement vers l’étrange et le poétique.
Plus qu’une succession de spectacles, cette déambulation invite à la surprise, à l’émotion et à la rêverie. Une parenthèse sensible et décalée à vivre avec seulement 90 participants par jour.
Départ des parcours à partir de 14h30. Durée environ 3 h. .
Trégranteur Rue de l’Audience Guégon 56120 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Trégrantruc parcours spectacles vivants Guégon a été mis à jour le 2026-06-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande