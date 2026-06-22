Le Trégrantruc parcours spectacles vivants Trégranteur Guégon

Informations pratiques

Guégon

Le Trégrantruc parcours spectacles vivants

Trégranteur Rue de l’Audience Guégon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Trégrantruc est une expérience artistique immersive au cœur du village de Trégranteur. En petits groupes, les participants suivent un parcours ponctué de rencontres, de lieux inattendus et de situations où le quotidien bascule subtilement vers l’étrange et le poétique.

Plus qu’une succession de spectacles, cette déambulation invite à la surprise, à l’émotion et à la rêverie. Une parenthèse sensible et décalée à vivre avec seulement 90 participants par jour.

Départ des parcours à partir de 14h30. Durée environ 3 h. .

Trégranteur Rue de l’Audience Guégon 56120 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Le Trégrantruc parcours spectacles vivants Guégon a été mis à jour le 2026-06-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande