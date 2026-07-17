Visite du manoir de Trévenaleuc, Manoir de Trévenaleuc, Guégon

Informations pratiques

Visite du manoir de Trévenaleuc 19 et 20 septembre Manoir de Trévenaleuc Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite de la salle sous charpente avec sa cheminée monumentale.

Visite extérieure.

Manoir en cours de restauration avec uniquement des techniques traditionnelles : mortier de terre ou de chaux, peintures à la colle de farine.

Journée participative chaque année début août.

Manoir de Trévenaleuc 1 Trévenaleuc 56120 Guégon Guégon 56120 Morbihan Bretagne 0782527117 http://trevenaleuc.canalblog.com https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00121482 Manoir du XVème siècle

Manoir mentionné en 1427 à Pierre de Ploer. Logis construit dans la 1ère moitié du 15e siècle. Remanié au 17e siècle. Four à pain en 1845 (porte la date).

Visite de la salle basse sous charpente et des extérieurs.

Thevenin©