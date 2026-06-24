Le trésor des abeilles Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

jeudi 16 juillet 2026 · Maison de l'Environnement et Parc Izadia · Anglet

Informations pratiques

Anglet

Le trésor des abeilles

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Amoureux des abeilles ? Venez découvrir leur vie et les mystères qui les entoures grâce à des énigmes et indices laisser sur le chemin. A faire en famille !

Animé par l’association Terre Buissonnière.

7/12 ans. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Le trésor des abeilles

L’événement Le trésor des abeilles Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet