Le trésor des abeilles Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
jeudi 16 juillet 2026 · Maison de l'Environnement et Parc Izadia · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Le trésor des abeilles
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Amoureux des abeilles ? Venez découvrir leur vie et les mystères qui les entoures grâce à des énigmes et indices laisser sur le chemin. A faire en famille !
Animé par l’association Terre Buissonnière.
7/12 ans. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Le trésor des abeilles
L’événement Le trésor des abeilles Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet
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