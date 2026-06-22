Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet samedi 18 juillet 2026.

Anglet

Atelier rencontre biodiversité

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Lors de votre visite, rencontrez à un moment donné, un guide naturaliste qui vous dévoilera les espèces que l’on peut observer dans les différents milieux à Izadia. En connaissez-vous certaines ?

Il répondra à tous les curieux de nature !

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Atelier rencontre biodiversité

L’événement Atelier rencontre biodiversité Anglet a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Anglet