Animation Les bienfaits de la nature Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

vendredi 17 juillet 2026 · Maison de l'Environnement et Parc Izadia · Anglet

Informations pratiques

Anglet

Animation Les bienfaits de la nature

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Découvrez de quelle manière la nature nous apporte différents bienfaits tant pour le corps que pour l’esprit.

Une initiation aux pratiques de bien-être naturelles vous sera proposée dans le Parc Izadia.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public dès 12 ans. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Animation Les bienfaits de la nature

L’événement Animation Les bienfaits de la nature Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet