Animation Les bienfaits de la nature Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
vendredi 17 juillet 2026 · Maison de l'Environnement et Parc Izadia · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Animation Les bienfaits de la nature
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Découvrez de quelle manière la nature nous apporte différents bienfaits tant pour le corps que pour l’esprit.
Une initiation aux pratiques de bien-être naturelles vous sera proposée dans le Parc Izadia.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public dès 12 ans. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Animation Les bienfaits de la nature
L’événement Animation Les bienfaits de la nature Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet
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