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Le Tri en couleur, NANTES NORD, Châteaubriant

Le Tri en couleur, NANTES NORD, Châteaubriant

Le Tri en couleur, NANTES NORD, Châteaubriant jeudi 23 avril 2026.

Lieu : NANTES NORD

Adresse : 2A RUE DE BREST

Ville : 44110 Châteaubriant

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Le Tri en couleur Jeudi 23 avril, 14h00 NANTES NORD Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00

Des ateliers graffs avec 2 artistes muralistes pour colorer les poubelles de Tri pendant 3 jours. Pour finir par une inauguration festive, le 23 avril, avec un village animation sur le réemploi, l’écologie et avec un concert de Plastic Jesus, Ben Le Chapus par la Saison Vagabonde;

NANTES NORD 2A RUE DE BREST Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 15 52 »}]
Des ateliers graffs avec 2 artistes muralistes pour colorer les poubelles de Tri et un village animation sur l’écologie, le tout pour finir en musique écologie street art

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