Informations pratiques

Le Havre

Le trois-mâts Belem fait escale au Havre

Quai du Cameroun Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Les samedi 29 et dimanche 30 août, le trois-mâts Belem fait escale au Havre et ouvre ses portes au public quai du Cameroun.

Construit en 1896, le Belem est le dernier des grands voiliers de commerce français du XIXe siècle encore naviguant. Au cours de son histoire, il a été navire marchand, yacht de luxe britannique puis navire-école italien. Depuis 1979, il est un navire-école ouvert à tous.

Long de 58 mètres, le Belem compte 22 voiles, pour une surface totale de 1200 m2. Son grand mât s’élève à 34 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Pendant son escale au Havre, le Belem sera ouvert à la visite samedi 29 et dimanche 30 août, de 10h à 18h, avec une dernière montée à bord à 17h30. Il sera amarré quai du Cameroun, face à l’ENSM.

L’escale du Belem aura lieu le même week-end que la Fête de la mer, organisée dans le quartier Saint-François. Deux rendez-vous autour de l’univers maritime à découvrir au Havre les 29 et 30 août. .

Quai du Cameroun Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le trois-mâts Belem fait escale au Havre

L’événement Le trois-mâts Belem fait escale au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie