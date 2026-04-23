Le Trophée Roñsed-Mor Salle Émeraude – Locoal-Mendon
Le Trophée Roñsed-Mor Salle Émeraude – Locoal-Mendon jeudi 7 mai 2026.
Locoal-Mendon
Le Trophée Roñsed-Mor
Salle Émeraude – Route de Locoal Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-07
Le Trophée Roñsed-Mor revient en force cette année encore, et on vous attend nombreux les 87 et 9 mai 2026 à Locoal-Mendon pour un week-end en musique !
Le Trophée Roñsed-Mor est de retour pour une édition 2026 exceptionnelle !
3 jours, 3 fest-noz, des concours, des food trucks, des surprises et surtout une grosse ambiance. Du 7 au 9 mai 2026, venez vivre un week-end festif à Lokoal-Mendon ! Alors si ce n’est pas encore fait, bloquez votre week-end ! 7 · 8 · 9 mai 2026
Le lien pour la prévente
https://trofe.ronsedmor.bzh/
Tarifs 10€ ou 18€ (tarif soutien +CD offert)
Bar et restauration sur place .
Salle Émeraude – Route de Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Le Trophée Roñsed-Mor Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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