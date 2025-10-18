Le Val du Monde Festival estival de la Rue du Val Mouliherne vendredi 10 juillet 2026.

Mouliherne

Le Val du Monde Festival estival de la Rue du Val

11 rue du Val Mouliherne Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Quatre soirées aux jardins vous sont proposées avec des concerts et des lectures.

AU PROGRAMME

– Vendredi 10 juillet lecture de Septembres de Philippe Malone par Hélène Gay et Serge Nail Table de livres.

Philippe Malone, comme dans tous ses textes, remet en question l’ordre du monde et ses formes de dominations. Sans référence explicite à un lieu, ce récit met progressivement en place les processus de déshumanisation, à l’œuvre dans notre monde.

– Vendredi 24 juillet DUO Francis Varis (accordéon) et Simon le Garff (‘Oud).

Simon le Garff, nouvelle voix du ‘Oud qui se révèle par l’originalité de ses compositions et la musicalité de son jeu, et Francis Varis, l’un des plus talentueux accordéonistes français, entrelacent avec bonheur leurs notes dans un répertoire tout aussi original que généreux, virtuose et sensible.

– Vendredi 7 août LO’JO TRIO Denis Péan Nadia et Yamina Nid el Mourid Le Trio Lo’Jo, c’est la réunion des deux chanteuses et du chanteur de Lo’Jo pour des versions dévêtues des chansons du groupe mais aussi de quelques pièces inédites ou oubliées. Minimalisme, ferveur, transe douce, le texte est à l’honneur ainsi que l’ensemble percutant et émotionnel des voix de Nadia et Yamina. C’est un voyage de coeur à coeur, une utopie vibratoire éprise d’univers.

-Vendredi 21 août lecture de Terrasses de Laurent Gaudé par Hélène Gay et Christophe Gravouil.

Laurent Gaudé signe ici un chant polyphonique qui réinvente les gestes, les regards et les mots échangés, essentiels écrit l’humanité qui éclot au cœur de cette nuit du 13 novembre 2015, à Paris, déchirée par l’impensable…

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 10 juillet 2026 de 20h à 23h.

Jardins ouverts dès 18h30 avec possibilité de pique-niquer.

Vendredi 24 juillet 2026 de 20h à 23h.

Jardins ouverts dès 18h30 possible de pique-niquer.

Vendredi 7 août 2026 de 20h à 23h.

Jardins ouverts dès 18h30 possibilité de pique-niquer.

Vendredi 21 août 2026 de 20h à 23h.

Jardins ouverts dès 18h30 possibilité de pique-niquer. .

11 rue du Val Mouliherne 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 47 23 17 LeValduMonde@gmail.com

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English :

We are offering four evenings in the gardens, featuring concerts and readings.

L’événement Le Val du Monde Festival estival de la Rue du Val Mouliherne a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME