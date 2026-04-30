Le végétal et la Nouvelle Objectivité – Ernst Haeckel et Karl Blossfeldt Maison Heinrich Heine Paris
Le végétal et la Nouvelle Objectivité – Ernst Haeckel et Karl Blossfeldt Maison Heinrich Heine Paris mercredi 17 juin 2026.
Le photographe Karl Blossfeldt (1865-1932) publie en 1928 un recueil
de photographies de plantes répondant au canon esthétique de la Nouvelle
Objectivité. Le titre de ce recueil, Urformen der Kunst fait implicitement écho aux célèbres planches du zoologue Ernst Haeckel (1834-1919), Kunstformen der Natur (1899-1904). Comment comprendre cette référence et cette influence sur un artiste de la Neue Sachlichkeit, moins connues que le rayonnement, très fort et bien étudié, exercé par les dessins du Darwin allemand sur l’Art nouveau et le Jugendstil ?
Quels furent les enjeux, les modalités et la portée de cette double
réception d’un pan de l’œuvre de Haeckel ? En quoi la place accordée au
végétal par la Neue Sachlichkeit dépasse-t-elle ce cadre d’interprétation ?
Cette soirée s’inscrit conjointement dans le programme ERC
« Oecologie – les sources allemandes de l’écologie » ainsi que dans le
cadre du séminaire « Sensorialités, Arts, Esthétiques » (CEREG, Sorbonne
Nouvelle/Paris Nanterre ; Mondes allemands, Paris 8) consacré en
2025/26 au « Savoir du végétal. Perspectives critiques ».
Conférence : Le photographe Karl Blossfeldt (1865-1932) publie en 1928 un recueil de photographies de plantes répondant au canon esthétique de la Nouvelle Objectivité. Le titre de ce recueil, Urformen der Kunst fait implicitement écho aux célèbres planches du zoologue Ernst Haeckel (1834-1919), Kunstformen der Natur (1899-1904).
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h30 à 19h30
gratuit
Entrée gratuite | Inscription conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T19:30:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://fb.me/e/4rBZS7eau https://fb.me/e/4rBZS7eau
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