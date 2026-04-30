Le photographe Karl Blossfeldt (1865-1932) publie en 1928 un recueil

de photographies de plantes répondant au canon esthétique de la Nouvelle

Objectivité. Le titre de ce recueil, Urformen der Kunst fait implicitement écho aux célèbres planches du zoologue Ernst Haeckel (1834-1919), Kunstformen der Natur (1899-1904). Comment comprendre cette référence et cette influence sur un artiste de la Neue Sachlichkeit, moins connues que le rayonnement, très fort et bien étudié, exercé par les dessins du Darwin allemand sur l’Art nouveau et le Jugendstil ?

Quels furent les enjeux, les modalités et la portée de cette double

réception d’un pan de l’œuvre de Haeckel ? En quoi la place accordée au

végétal par la Neue Sachlichkeit dépasse-t-elle ce cadre d’interprétation ?

Cette soirée s’inscrit conjointement dans le programme ERC

« Oecologie – les sources allemandes de l’écologie » ainsi que dans le

cadre du séminaire « Sensorialités, Arts, Esthétiques » (CEREG, Sorbonne

Nouvelle/Paris Nanterre ; Mondes allemands, Paris 8) consacré en

2025/26 au « Savoir du végétal. Perspectives critiques ».

Conférence : Le photographe Karl Blossfeldt (1865-1932) publie en 1928 un recueil de photographies de plantes répondant au canon esthétique de la Nouvelle Objectivité. Le titre de ce recueil, Urformen der Kunst fait implicitement écho aux célèbres planches du zoologue Ernst Haeckel (1834-1919), Kunstformen der Natur (1899-1904).

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h30 à 19h30

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

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