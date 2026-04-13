Le verre, au-delà de la matière. Les collections du Cirva, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève
Le verre, au-delà de la matière. Les collections du Cirva, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève dimanche 6 décembre 2026.
Le verre, au-delà de la matière. Les collections du Cirva Dimanche 6 décembre, 11h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T12:00:00+01:00
Entrée à l’exposition gratuite (1er dimanche du mois), sans inscription (dans la limite des places disponibles)
Le dimanche 6 décembre 2026,
à 11h
Egalement le dimanche 3 janvier 2027 à 11h
Plus d’infos: Le verre, au-delà de la matière. Les collections du Cirva
Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/expositions/CIRVA-verre »}]
Visite commentée de l’exposition
Photo : David Giancatarina © Studio Brynjar & Veronika
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