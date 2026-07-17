Le Victoria Hall en fête, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Le Victoria Hall en fête Dimanche 27 septembre, 09h00 Victoria Hall

Billetterie de la Ville de Genève – Maison des Arts du Grütli, Victoria Hall (une heure avant le concert)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Pourquoi l’a-t-on nommé Victoria Hall? Et que sait-on vraiment de cette magnifique salle, dont l’orgue est connu loin au-delà de nos frontières, dont l’acoustique est toujours mise en avant? Pour que tous les Genevois et toutes les Genevoises puissent s’approprier ce lieu et parce qu’il mérite d’être bien fréquenté, le premier événement de la saison 2026-2027 des Concerts du dimanche est bien particulier: une grande journée portes ouvertes avec de nombreuses propositions pour découvrir les coins et recoins, la vie et la beauté du Victoria Hall. Alors, rendez-vous dès 9h pour petit-déjeuner, déambuler, danser et, bien sûr, ouvrir grand les oreilles à l’écoute des artistes venues et venus donner vie aux pierres, aux peintures et aux ombres du passé.

Programme

09h – Ouverture des portes et petit-déjeuner

10h – Visite de la salle et des coulisses / Visite de l’orgue (places limitées)

(places limitées) 11h – Visite de la salle et des coulisses / Visite de l’orgue (places limitées)

(places limitées) 12h – Récital chant piano

14h – Initiation aux danses historiques / Atelier de fabrication d’un orgue miniature (places limitées à 60 pers.)

(places limitées à 60 pers.) 16h30 – Ciné-concert: René Clair,Entr’acte(1924) et Buster Keaton,Sherlock Jr(1924)

Avec la participation de

Antoine Courvoisier comédien Julia Deit-Ferrand mezzo-soprano Thierry Escaich orgue Charlotte Filou comédienne Diego Innocenzi orgue Lysa Menu soprano Jean-Paul Pruna piano Monica Pustilnik luths

Entrée gratuite sur inscription auprès de la billetterie

Places limitées pour les visites et ateliers

Formule petit-déjeuner à prix doux

Bar et petite restauration toute la journée

En partenariat avec ClassiCosy et Fêtes Costumées

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229292467272 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Journée portes ouvertes au Victoria Hall dans le cadre de la saison des Concerts du dimanche: visite de la salle, des coulisses, de l’orgue, ateliers-découverte, ciné-concert, etc.

Graphisme: Jean-Marc Humm