Le Victoria Hall en fête, Victoria Hall, Genève
dimanche 27 septembre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Le Victoria Hall en fête Dimanche 27 septembre, 09h00 Victoria Hall
Billetterie de la Ville de Genève – Maison des Arts du Grütli, Victoria Hall (une heure avant le concert)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Pourquoi l’a-t-on nommé Victoria Hall? Et que sait-on vraiment de cette magnifique salle, dont l’orgue est connu loin au-delà de nos frontières, dont l’acoustique est toujours mise en avant? Pour que tous les Genevois et toutes les Genevoises puissent s’approprier ce lieu et parce qu’il mérite d’être bien fréquenté, le premier événement de la saison 2026-2027 des Concerts du dimanche est bien particulier: une grande journée portes ouvertes avec de nombreuses propositions pour découvrir les coins et recoins, la vie et la beauté du Victoria Hall. Alors, rendez-vous dès 9h pour petit-déjeuner, déambuler, danser et, bien sûr, ouvrir grand les oreilles à l’écoute des artistes venues et venus donner vie aux pierres, aux peintures et aux ombres du passé.
Programme
- 09h – Ouverture des portes et petit-déjeuner
- 10h – Visite de la salle et des coulisses / Visite de l’orgue (places limitées)
- 11h – Visite de la salle et des coulisses / Visite de l’orgue (places limitées)
- 12h – Récital chant piano
- 14h – Initiation aux danses historiques / Atelier de fabrication d’un orgue miniature (places limitées à 60 pers.)
- 16h30 – Ciné-concert: René Clair,Entr’acte(1924) et Buster Keaton,Sherlock Jr(1924)
Avec la participation de
Antoine Courvoisier comédien Julia Deit-Ferrand mezzo-soprano Thierry Escaich orgue Charlotte Filou comédienne Diego Innocenzi orgue Lysa Menu soprano Jean-Paul Pruna piano Monica Pustilnik luths
- Entrée gratuite sur inscription auprès de la billetterie
- Places limitées pour les visites et ateliers
- Formule petit-déjeuner à prix doux
- Bar et petite restauration toute la journée
En partenariat avec ClassiCosy et Fêtes Costumées
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229292467272 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Journée portes ouvertes au Victoria Hall dans le cadre de la saison des Concerts du dimanche: visite de la salle, des coulisses, de l’orgue, ateliers-découverte, ciné-concert, etc.
Graphisme: Jean-Marc Humm
À voir aussi à Genève
- «Spécial été» : un objet, un son, une histoire : rencontrer Kalita et découvrir les secrets de la divination, Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève 17 juillet 2026
- Avant-première DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE, Les Scala, Genève 17 juillet 2026
- Initiation à la Salsa portoricaine, La Canopée, Genève 17 juillet 2026
- Boko Yout, Scène Ella Fitzgerald, Genève 17 juillet 2026
- Lancy fait son cinéma | Skyfall, Parc Marignac, Genève 17 juillet 2026