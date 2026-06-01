Le Vilain anniversaire des Ateliers du Vent, Les Ateliers du Vent, Rennes

Le Vilain anniversaire des Ateliers du Vent Vendredi 26 juin, 18h00 Les Ateliers du Vent Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

LE VILAIN ANNIVERSAIRE DES ATELIERS DU VENT !

Venez célébrez les 30 ans du collectif !

—

Vendredi 26 juin 2026, 18h-00h30

Entresorts + drag show + dj sets + surprises !

18h : ouverture du bar & dj set collectif

19h30 : ADV quizz

20h30 : drag show

22h : dj Cup of Tea

Accès libre • en extérieur (place Clara Zetkin)

Petite restauration

En 2026, Les Ateliers du Vent fêtent leurs 30 ans !

1996 : création de l’association

2006 : installation dans l’ancienne usine à moutarde rue Alexandre Duval

2016 : inauguration de l’usine rénovée

30 ans de joie, de fête, de jeux, d’ouverture, de partage, de tentatives, de luttes, d’utopies, d’engagements, de créations et d’expérimentations.

30 ans d’un lieu et d’un collectif, pour faire bouger les lignes et peut-être changer les choses.

30 ans qu’on y croit et qu’on le vit !

À l’occasion de cette triple date anniversaire, qui ouvre une nouvelle décennie dans l’aventure des Ateliers du Vent, le collectif célèbre son Vilain anniversaire le vendredi 26 juin 2026 !

AU PROGRAMME :

— Dj set collectif : les Ateliers du Vent seront derrière les platines pour ouvrir la soirée. Venez découvrir les sons des membres des Ateliers du Vent, partagez les vôtres, dans un melting pot détonnant, entre juke box & open DJ !

— ADV quizz : un quizz spécial anniversaire vous sera proposé par Myriam Gautier et Régis Guigand, artistes du collectif !

— Drag show : Billy Perfore et Gloria Godass du collectif les Parking 35 et Klr Voyance des Orfélin·es, habitué·es de la scène des Ateliers du Vent, sont les guests parfait·es pour célébrer tout en flamboyance ce grand moment d’anniversaire !

— Dj Cup of Tea : c’est en rentrant de Londres avec le sac rempli de disques que Ludmilla décide de devenir DJ Cup of Tea, avec pour mission de diffuser la musique qu’elle a découvert dans les pubs et les salles de concerts durant ses années à vivre en Angleterre. Embrouilleuse d’ondes sur Canal B avec l’émission Take It Or Leave It, ambianceuse de bars, salles de concerts et festivals de l’ouest, Cup of Tea va vous faire danser like nobody’s watching ! Au programme : hymnes britpop, tubes post-punk, pépites indie, morceaux vintage vieillis en fût de chêne. Dance, fun, Pop !

La soirée sera également ponctuée de nombreuses animations et surprises concoctées par les membres du collectif !

L’entrée est libre et la soirée se déroulera en extérieur, place Clara Zetkin (sauf contres indications météo…!).

Nous espérons retrouver lors de cette soirée les très nombreuses personnes qui ont fait vivre l’association depuis 30 ans : artistes, publics, partenaires, bénévoles, salarié·es… Et accueillir les nouveaux·elles venu·es

—

L’association Les Ateliers du Vent est implantée dans une ancienne usine à moutarde à la jonction du centre-ville et des quartiers ouest. Elle constitue un terreau fertile de la création artistique, une terre d’accueil de la vie culturelle et un terrain d’expérience de l’action citoyenne. Des personnes engagées font vivre collectivement cet espace de création et de présentation pour les artistes de toutes disciplines, ce lieu de rencontre et de restauration, cet endroit de tentatives et d’utopies… un lieu vivant, vivifiant, vibrant, dans le vent !

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 27 75 56 https://www.lesateliersduvent.org/

Venez célébrez les 30 ans du collectif des Ateliers du Vent !

© Julien Duporté