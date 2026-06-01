Le Village by CA Côtes d’Armor, fête ses 10ans !, Le Village by CA Côtes d’Armor, Ploufragan
Le Village by CA Côtes d’Armor, fête ses 10ans !, Le Village by CA Côtes d’Armor, Ploufragan jeudi 4 juin 2026.
Le Village by CA Côtes d’Armor, fête ses 10ans ! Jeudi 4 juin, 17h30 Le Village by CA Côtes d’Armor Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T17:30:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T17:30:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00
10 ans d’innovations, et vous en faites partie !
Le Village by CA Côtes d’Armor fête sa première décennie et vous invite à célébrer ensemble !
Jeudi 4 juin 2026 à 17h30 9 Rue du Plan – 22440 Ploufragan
➡️ Au programme :
→ Une table ronde avec des témoignages d’entreprises locales et de start-up accompagnées, en présence d’Emmanuel Papadacci-Stephanopoli (Maire de Village by CA Paris) et Jean-Noël Sialelli (Directeur Innovation de la Cooperl)
→ Un Business Connect animé par AOA Rencontres pour élargir votre réseau !
→ Une soirée festive pour célébrer toutes celles et ceux qui font vivre cet écosystème depuis 10 ans
Événement sur inscription uniquement, par message privé à l’équipe Village sur Linkedin.
Le Village by CA Côtes d’Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne
Le Village by CA Côtes d’Armor fête sa première décennie et vous invite à célébrer ensemble ! Jeudi 4 juin 2026 à 17h30 9 Rue du Plan – 22440 Ploufragan
Village by CA Côtes d’Armor