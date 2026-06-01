Le Village by CA Côtes d’Armor, fête ses 10ans !, Le Village by CA Côtes d’Armor, Ploufragan

Le Village by CA Côtes d’Armor, fête ses 10ans ! Jeudi 4 juin, 17h30 Le Village by CA Côtes d’Armor Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T17:30:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T17:30:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

10 ans d’innovations, et vous en faites partie !

Le Village by CA Côtes d’Armor fête sa première décennie et vous invite à célébrer ensemble !

Jeudi 4 juin 2026 à 17h30 9 Rue du Plan – 22440 Ploufragan

➡️ Au programme :

→ Une table ronde avec des témoignages d’entreprises locales et de start-up accompagnées, en présence d’Emmanuel Papadacci-Stephanopoli (Maire de Village by CA Paris) et Jean-Noël Sialelli (Directeur Innovation de la Cooperl)

→ Un Business Connect animé par AOA Rencontres pour élargir votre réseau !

→ Une soirée festive pour célébrer toutes celles et ceux qui font vivre cet écosystème depuis 10 ans

Événement sur inscription uniquement, par message privé à l’équipe Village sur Linkedin.

Le Village by CA Côtes d’Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne

Le Village by CA Côtes d’Armor fête sa première décennie et vous invite à célébrer ensemble ! Jeudi 4 juin 2026 à 17h30 9 Rue du Plan – 22440 Ploufragan

Village by CA Côtes d’Armor