LE VILLAGE DES POTIERS, Église, Jouy-sous-Thelle

Informations pratiques

LE VILLAGE DES POTIERS 19 et 20 septembre Église Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez mettre les mains dans l’argile ! Création de poteries, reconstitution de céramiques selon les techniques des archéologues, présentation de céramiques issues des fouilles de la région et atelier peinture : un espace ludique et familial pour petits et grands.

Des ateliers proposés et animés par des étudiants et historiens de l’art de l’École du Louvre.

Église Jouy-sous-Thelle Jouy-sous-Thelle 60240 Oise Hauts-de-France

Venez mettre les mains dans l’argile ! Création de poteries,

©Anya KACSO