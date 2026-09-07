LE VILLAGE DES POTIERS, Église, Jouy-sous-Thelle
samedi 19 septembre 2026 · Église · Jouy-sous-Thelle
Informations pratiques
LE VILLAGE DES POTIERS 19 et 20 septembre Église Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Venez mettre les mains dans l’argile ! Création de poteries, reconstitution de céramiques selon les techniques des archéologues, présentation de céramiques issues des fouilles de la région et atelier peinture : un espace ludique et familial pour petits et grands.
Des ateliers proposés et animés par des étudiants et historiens de l’art de l’École du Louvre.
Église Jouy-sous-Thelle Jouy-sous-Thelle 60240 Oise Hauts-de-France
Venez mettre les mains dans l’argile ! Création de poteries,
©Anya KACSO
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