Le voyage de Wolfgang – Festival Handiclap, Esplanade des Riveurs, Nantes
Le voyage de Wolfgang – Festival Handiclap, Esplanade des Riveurs, Nantes dimanche 24 mai 2026.
Le voyage de Wolfgang – Festival Handiclap Dimanche 24 mai, 11h00 Esplanade des Riveurs Loire-Atlantique
5 € à 12 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00
Opéra enchantée – par la Compagnie Tel Jour Telle Nuit
Spectacle en audiodescription
Spectacle pour voix, accordéon et viole de gambe, « Le Voyage de Wolfgang » conte l’histoire d’un enfant, fils du soleil et de la lune, qui part à la découverte du monde. Cet enfant, c’est Wolfgang. Au fil des saisons, ses espoirs, ses doutes et ses joies sont dits par sa musique intérieure. De la Flûte enchantée à Cosi fan Tutte, en passant par la Petite musique de nuit et la Marche turque, « Le Voyage de Wolfgang » est un voyage à travers la musique de Mozart.
Conception, livret, soprano et viole de gambe : Marie-Bénédicte Souquet
Arrangements et accordéon : Pierre Cussac
Mise en scène : Guillaume Gatteau
Tout public à partir de 6 ans
Durée du spectacle : 30 min.
suivi de 30 min. de discussion
Représentation sous chapiteau
Esplanade des Riveurs Parc des Chantiers – près des Machines de l’Ile, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.handiclap.fr/ »}]
Handiclap, la culture à la portée de tous handiclap lsf
Le voyage de Wolfgang – Cie Tel Jour Telle Nuit © Garance Wester
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