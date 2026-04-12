Le voyage de Wolfgang – Festival Handiclap, Esplanade des Riveurs, Nantes

Le voyage de Wolfgang – Festival Handiclap Dimanche 24 mai, 11h00 Esplanade des Riveurs Loire-Atlantique

5 € à 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Opéra enchantée – par la Compagnie Tel Jour Telle Nuit

Spectacle en audiodescription

Spectacle pour voix, accordéon et viole de gambe, « Le Voyage de Wolfgang » conte l’histoire d’un enfant, fils du soleil et de la lune, qui part à la découverte du monde. Cet enfant, c’est Wolfgang. Au fil des saisons, ses espoirs, ses doutes et ses joies sont dits par sa musique intérieure. De la Flûte enchantée à Cosi fan Tutte, en passant par la Petite musique de nuit et la Marche turque, « Le Voyage de Wolfgang » est un voyage à travers la musique de Mozart.

Conception, livret, soprano et viole de gambe : Marie-Bénédicte Souquet

Arrangements et accordéon : Pierre Cussac

Mise en scène : Guillaume Gatteau

Tout public à partir de 6 ans

Durée du spectacle : 30 min.

suivi de 30 min. de discussion

Représentation sous chapiteau

Esplanade des Riveurs Parc des Chantiers – près des Machines de l’Ile, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.handiclap.fr/ »}]

Handiclap, la culture à la portée de tous handiclap lsf

Le voyage de Wolfgang – Cie Tel Jour Telle Nuit © Garance Wester