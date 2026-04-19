Le Voyage permanent – Coeur historique – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-22 10:30 – 12:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :levoyageanantes.frAccueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Découverte de l’histoire et d’une sélection des oeuvres pérennes du Voyage à Nantes. Cette visite suit la ligne verte tracée au sol, véritable marque-page en mouvement qui se faufile en cœur de ville et invite à ne rien manquer du parcours du Voyage à Nantes : les étapes culturelles, les principaux monuments et ses œuvres d’art à ciel ouvert. Du Château des ducs de Bretagne au cours Cambronne, Nantes révèle son histoire, son patrimoine, son architecture et ses incontournables. Durée : 2h. Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide (escaliers, pavés)

Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000



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