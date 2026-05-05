Le vrai taboulé (vert) – Compagnie ARam, La cantine Le Réfectoire de l’association 13 Solidaires, Marseille

Le vrai taboulé (vert) – Compagnie ARam Mardi 19 mai, 14h30 La cantine Le Réfectoire de l’association 13 Solidaires Bouches-du-Rhône

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T14:30:00+02:00 – 2026-05-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T14:30:00+02:00 – 2026-05-19T15:30:00+02:00

PERFORMANCE/THÉÂTRE

Mardi 19 mai à 14h30

à la cantine Le Réfectoire de l’association 13 Solidaires (Marseille 2e)

Gratuit – Entrée libre (jauge limitée) – Dès 4 ans

Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026

Monologue politique, culinaire, avec une pincée intime épicée

Un Taboulé, pardon, LE Taboulé se prépare avec des bouquets de persil plats et non avec de la semoule. La comédienne libanaise Jessy Khalil défend la vraie recette… un mélange qui fait écho au mélange chaotique que subit son pays mais pas seulement… Si son taboulé est joliment vert, son quotidien ne l’est pas toujours.

De même si dans sa préparation le goût du citron est un atout succulent, sa vie ici a parfois un goût très acide… Afin d’éviter toute déception, autant prévenir, il n’y aura pas de raisins secs mais des paroles sucrées et des sourires !

Interprétation, conception et mise en scène Jessy Khalil

Lumières et son François Blondel

Costume Jocelyne Mallet

Arrangement musique Filip TRAD

Regard extérieur Chrystel Pellerin

Avec le soutien de La lampisterie – Brassac-les-Mines, La cour des 3 coquins – Clermont-Ferrand

La cantine Le Réfectoire de l’association 13 Solidaires 171 Chemin de la Madrague-Ville, 13002 Marseille Marseille 13015 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.lerefectoire13.fr/

Saison Méditerranée 2026

©Luc Blanchard